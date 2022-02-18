Постпред Беларуси в Женеве и генсек ЮНКТАД обсудили последствия пандемии для международной торговли

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич по случаю завершения своей дипломатической миссии встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел.

"Постпред Беларуси выразил удовлетворение поступательной динамикой развития двустороннего сотрудничества Беларуси с ЮНКТАД в областях экономической интеграции, конкуренции и инвестиций, а также поблагодарил ЮНКТАД за оказываемую нашей стране экспертную помощь", - рассказали в МИД.

Юрий Амбразевич и Ребека Гринспан обсудили последствия пандемии COVID-19 для международной торговли и развития. Было особо отмечено негативное влияние односторонних принудительных мер, вводимых коллективным Западом в обход Устава ООН в отношении некоторых государств, включая Беларусь, на постковидное восстановление.

В качестве примера постпред привел введенные США и ЕС ограничения на экспорт белорусского калия на внешние рынки. Этот волюнтаристский запрет вызывает повышение мировых цен на сельскохозяйственную продукцию и, в конечном итоге, негативно сказывается на обеспечении глобальной продовольственной безопасности и борьбе с голодом и нищетой в мире.

Юрий Амбразевич напомнил, что итоговый документ 15-й Конференции ЮНКТАД содержит положение, прямо призывающее государства воздерживаться от принятия и применения односторонних принудительных мер и признающее пагубность таких мер для устойчивого развития, торговли и благополучия населения. В этой связи он выразил надежду, что Секретариат ЮНКТАД будет предпринимать практические шаги, направленные на осуждение и противодействие односторонним принудительным мерам.

Собеседники также подчеркнули значимость потенциала региональной и межрегиональной интеграции для экономического восстановления и развития. Обсуждены перспективы продвижения диалога между региональными интеграционными образованиями в практической работе ЮНКТАД.-0-

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