Потери Беларуси от налогового маневра с начала года составили около $240 млн - "Белнефтехим"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери белорусской экономики от налогового маневра, проводимого в нефтяной отрасли РФ, с начала года составили около $240 млн, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Параметры налогового маневра тоже зависят от текущих цен на сырье. По результатам девяти месяцев мы ориентировочно оцениваем те потери, которые в целом Беларусь понесла, в сумму около $240 млн. Проекты по модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас входят в завершающую стадию, в определенной мере должны будут компенсировать потери. Уровень этой компенсации также будет зависеть от текущей конъюнктуры", - сказал Владимир Сизов.

Международная отраслевая конференция "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница" проводится в седьмой раз. Во время мероприятия анализируются основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, обсуждаются технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства.-0-

"Гомельтранснефть Дружба" в этом году заменила почти 50 км трубопроводов "Наращиваем темпы и в следующем году планируем выйти на 60-70 км. Это участки трубопроводов, построенные в 1963-1964 годах из низкокачественных сталей, которые были подвержены в том числе производственным дефектам", - сказал главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре "Соглашение отработано, оно должно быть подписано в октябре. Предполагается, что это произойдет во время визита главы государства в Казахстан", - сказал Владимир Сизов.

Беларусь готова направить российской стороне предложения по компенсации потерь из-за грязной нефти На вопрос о том, как продвигаются переговоры по компенсации потерь из-за грязной нефти, зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов ответил: "Нам нужно определить тот ущерб, который был нанесен заводам во время переработки грязной нефти".