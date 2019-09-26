Потери Беларуси от налогового маневра с начала года составили около $240 млн - "Белнефтехим"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери белорусской экономики от налогового маневра, проводимого в нефтяной отрасли РФ, с начала года составили около $240 млн, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.
"Параметры налогового маневра тоже зависят от текущих цен на сырье. По результатам девяти месяцев мы ориентировочно оцениваем те потери, которые в целом Беларусь понесла, в сумму около $240 млн. Проекты по модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас входят в завершающую стадию, в определенной мере должны будут компенсировать потери. Уровень этой компенсации также будет зависеть от текущей конъюнктуры", - сказал Владимир Сизов.
Международная отраслевая конференция "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница" проводится в седьмой раз. Во время мероприятия анализируются основные тенденции рынков энергоносителей, перспективы белорусской нефте- и газопереработки, трейдинга нефтепродуктов и сжиженного газа, обсуждаются технические и маркетинговые новшества в области АЗС и нефтебазового хозяйства.-0-