Повестку евразийской экономической интеграции обсудят 22 ноября в Москве

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Международная конференция "Евразийская экономическая интеграция" пройдет в Москве 22 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре ЕАБР.

В конференции примут участие руководители министерств и ведомств, Евразийской экономической комиссии, национальных компаний, представители международных финансовых организаций, научных и деловых кругов государств - участников банка, зарубежные ученые и эксперты. Пленарное заседание будет посвящено актуальной повестке евразийской интеграции - ее перспективам и стоящим перед ЕАЭС вызовам, проинформировали в пресс-центре.

Одной из ключевых тем станет формирование единого расчетного пространства ЕАЭС в национальных валютах. Будет обсуждаться усиление их роли в платежах за экспорт и импорт в ЕАЭС и на пространстве Большой Евразии. Эксперты наметят пути преодоления существующих в этом направлении препятствий и ограничений. Участники форума сосредоточатся также на теме формирования концепции и дорожной карты единого рынка капитала ЕАЭС. В центре внимания будут и перспективы расширения географии евразийской интеграции.

"Конференция служит эффективным инструментом общения и обмена информацией для представителей финансовых институтов, органов власти, субъектов экономической деятельности государств - участников банка", - подчеркнули в пресс-центре.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-