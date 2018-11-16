Правительство Беларуси изучает варианты субсидирования для расширения использования электроэнергии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рассматривает варианты субсидирования для поощрения использования электроэнергии на предприятиях и в быту. Об этом журналистам по итогам совещания у главы государства рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам вице-премьера, в настоящее время над предложениями по более широкому использованию электроэнергии в Беларуси работает межведомственная группа. Одно из таких предложений заключается в том, чтобы по мере того, как у юридических лиц будут изнашиваться собственные генерирующие мощности, не восстанавливать их, а за счет прироста общих мощностей, в том числе от ввода АЭС, предлагать льготную ставку тарифа.

Еще один вариант, который рассматривается, касается населения - в части подогрева воды в ночное время. "То есть уходить от подогревания газом и переходить на использование электроэнергии. В ночное время применять сниженный тариф. Сумма достаточно значительная. Эти варианты сейчас просчитываются", - рассказал Игорь Ляшенко.

"Не секрет, что на территории Европы практически повсеместно используется электроэнергия для обогрева помещений и подогрева воды. Вот над этой концепцией мы работаем", - добавил вице-премьер.

В целом стоит задача максимально задействовать в стране собственную электроэнергию, и этот вопрос будет решаться комплексно. Есть также варианты по более широкому использованию в быту электроплит, на повестке дня и расширение использования электротранспорта.

"План и понимание есть. Межведомственная рабочая группа работает над предложениями. На уровне главы государства этот план будет рассматриваться уже в первом полугодии следующего года. Ориентировочно в конце первого квартала", - рассказал вице-премьер.

Кроме того, на совещании рассматривались предложения по совершенствованию структуры Минэнерго и энергосистемы страны в целом. Все нюансы были подробно обсуждены, вопрос поручено оперативно доработать. "От Президента поступили замечания, которые требуется рассмотреть в течение месяца, и с этими уже доработанными замечаниями представить усовершенствованную программу", - отметил Игорь Ляшенко.

Ожидается, что итогом предлагаемых мер станет более эффективная работа отрасли за счет определенных структурных преобразований и оптимизации. Однако главное, чего требует Президент, - это четкое экономическое обоснование всех возможных изменений. Общая цель и задача - создать систему, которая бы в максимальной степени отвечала потребностям Беларуси.-0-