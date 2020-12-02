Правительство Беларуси разработало подходы к оздоровлению проблемных госпредприятий

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разработало подходы к оздоровлению проблемных госпредприятий, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов о программе деятельности правительства до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительством разработаны подходы к перспективам предприятий и механизмам оздоровления, которые, конечно, надо обсуждать и воплощать в жизнь", - сказал Роман Головченко.

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Фото Андрея Покумейко