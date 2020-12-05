5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило порядок ведения государственного кадастра отходов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №696 от 3 декабря 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Государственный кадастр отходов представляет собой систематизированный свод данных, включающих количественную и качественную характеристику отходов, сведения об их использовании, хранении, захоронении и обезвреживании. Он формируется на основе официальной статистической информации, сведений о результатах инвентаризации полихлорированных бифенилов, данных Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства промышленности, а также различных реестров.

Кадастр ведет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в виде электронной базы данных. Обязательные разделы - "Отходы производства", "Твердые коммунальные отходы", "Лом и отходы черных и цветных металлов", "Реестры". База данных обновляется ежегодно до 15 июня года, следующего за отчетным.

Сведения из государственного кадастра отходов носят открытый характер и размещаются на официальном сайте Минприроды (за исключением некоторых данных).

Постановление вступило в силу после официального опубликования.-0-