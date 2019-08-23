23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство проверит условия обслуживания предприятий в банках, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румаспосле доклада Президенту , передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства на встрече обратил внимание, что в последнее время ему поступают жалобы со стороны предприятий (в первую очередь государственных) на неравные условия взаимоотношений с банками. Это касается неоправданно высоких процентных ставок, больших комиссий, которые банки выставляют предприятиям, так называемых случаев зарплатного рабства", - рассказал Сергей Румас.

Александр Лукашенко поручил правительству вместе с Национальным банком вернуться к этому вопросу и критически посмотреть на взаимоотношения предприятий и банков. "Потому что какие-то комиссионные вознаграждения, условия обслуживания, может, сегодня не соответствуют рыночным условиям. А это значительная часть в издержках предприятий", - обратил внимание премьер-министр.

В сентябре правительство должно будет отчитаться о результатах проделанной работы.-0-