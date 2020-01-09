Правительство расширило перечень производств для инновационного развития Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство расширило перечень новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 декабря 2019 года №942 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
В перечень вошел проект по внедрению инновационной технологии сортировки и упаковки яйца ОАО "Птицефабрика Городок". Новые виды продукции будут производить на Обольском керамическом заводе с внедрением технологии и оборудования обжига. Сроки реализации двух проектов - до 2022 года.
Производство нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше, создадут до 2023 года в ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты".
Строительство диагностического, палатного, операционно-реанимационного корпуса в Минске под создание в РНПЦ "Кардиология" центра гибридной кардиохирургии предусмотрено до 2024 года. Проект реализуется на основе технологий V технологического уклада.
Список дополнительных мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры дополнен созданием филиалов научно-технологического парка ООО "ИнКата" в Минской и Могилевской областях.-0-