Правительство сделает все необходимое для развития IT-сферы - Головченко

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство сделает все необходимое для развития IT-сферы, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Огромный потенциал сосредоточен в сфере услуг. Мы далеко шагнули в IT-сфере. Сделаем все необходимое, чтобы эту динамику сохранить", - сказал Роман Головченко.

Наряду с повышением качества медицинских и других услуг для населения правительство хочет увеличить их экспорт в пятилетке в 1,5 раза. "В результате сфера услуг составит более половины экономики, а наукоемкие отрасли этой сферы (IT, образование, наука, здравоохранение) - пятую часть. Рассчитываем к концу пятилетия выйти на экспорт услуг до $12 млрд", - отметил премьер-министр.

По его словам, развитый IT-сектор позволит масштабно внедрять "цифру" - от инфраструктурных вопросов и научного обеспечения до информатизации в традиционных отраслях и сфере услуг. Внедрение в Беларуси 5G должно помочь в развитии цифровых технологий.

По проекту электронного правительства в цифровой формат хотят перевести ряд услуг для бизнеса и граждан. Например, предприниматели смогут не выходя из офиса сделать госрегистрацию права на недвижимость, земельные участки, оформлять лицензии, получать разрешения на размещение рекламы и т.д. С появлением идентификационных электронных карт у граждан появится возможность вести через личный кабинет официальную переписку с госорганами, заказывать справки, документы без посещения госорганов. Роман Головченко анонсировал, что повсеместно будут внедрены электронные карты пациентов, доступен сервис дистанционного мониторинга здоровья.

До 2025 года в Беларуси будет построено более 21 млн кв.м жилья, из которых не менее 4 млн кв.м придется на электродома. Долю индивидуального жилья планируют увеличить до 40%.-0-