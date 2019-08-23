Правительство займется предприятиями со средней зарплатой ниже Br500

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство изучит ситуацию на предприятиях со средней зарплатой ниже Br500, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас после доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства напомнил, что следующая планка - Br500, поэтому сейчас первый вице-премьер Александр Турчин курирует эту работу, со второго полугодия мы начинаем предметно заниматься кругом предприятий, которые попадают в данную категорию", - отметил Сергей Румас.

Ранее правительство ставило задачу обратить внимание на предприятия, где получают в среднем меньше Br400. "Правительство практически добилось результата, что в стране нет предприятий, средняя зарплата на которых была бы ниже Br400. Есть несколько предприятий, которые мы знаем поименно и понимаем причины, почему это получилось", - добавил премьер-министр.

В целом по стране, по словам главы правительства, сейчас заработная плата растет даже выше прогноза, который определило правительство в своих программных документах. В июле средняя зарплата составила Br1128.

Сергей Румас обратил внимание, что, с одной стороны, такой рост нельзя не приветствовать, потому что повышается уровень благосостояния граждан, причем это повышение заработной платы происходит при условии стабильной работы экономики в целом, спокойной ситуации на валютном рынке. Вместе с тем правительство не может не беспокоить, что рост производительности труда отстает от роста заработных плат. "Эта тема находится у нас на контроле. Мы работаем с отраслями, с конкретными предприятиями, потому что это в первую очередь касается государственных предприятий, чтобы избежать дисбаланса, и производительность труда не отставала от роста зарплат", - подчеркнул премьер-министр.-0-

Комплекс белорусско-российских отношений стал главным вопросом на встрече Лукашенко с Румасом "Хотел бы обсудить с вами ряд вопросов принципиального характера. Прежде всего с учетом проведенных интеграционных мероприятий на уровне правительств республик постсоветского пространства", - сказал Президент.