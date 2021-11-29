29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Белгоспищепрома" наращивают производство масложировой продукции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем производства продукции организациями масложировой отрасли концерна "Белгоспищепром" за 9 месяцев 2021 года составил более 20 тыс. т, или 117,8% к аналогичному периоду 2020 года, в том числе майонезной продукции было произведено почти 8 тыс. т (114%), растительного бутилированного масла - более 5 тыс. т (280%). Ожидаемый объем производства масложировой продукции в 2021 году - 27 тыс. т (116% к уровню 2020 года)", - сказал Александр Субботин.

Начиная со второй половины 2020 года основным масложировым сырьем при производстве продуктов питания стало отечественное рапсовое масло. Белорусские предприятия увеличили объемы его выпуска и реализации.

Налажены и поставки масложировой продукции на экспорт. Традиционные экспортные рынки предприятий масложировой отрасли - это страны ЕС (Литва, Латвия, Нидерланды, Дания), имеющие наибольший удельный вес в объеме экспорта, а также РФ, Китай и Норвегия.-0-