13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минпрома рассчитывают в 2021 году увеличить среднюю зарплату на 9-10%. Об этом рассказал министр промышленности Петр Пархомчик в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"К концу 2020 года выросли объемы производства, предприятия начали работать более стабильно, и это сразу же сказалось на росте заработной платы. Средняя зарплата по предприятиям Министерства промышленности в 2020 году составила Br1186, при этом в ноябре-декабре - Br1260. В целом за год произошел рост на 6%, - рассказал Петр Пархомчик. - Мы планируем в 2021 году добиться роста объемов производства на 5-6%. Соответственно, и зарплата должна вырасти на 9-10% - в денежном выражении это Br1350-1400. Думаю, это хорошая заработная плата и вполне достижимая".

Министр также отметил, что 2020 год выдался сложным для промышленных предприятий. "Тем не менее большинство предприятий Минпрома сработали с положительной динамикой, выполнили свои бизнес-планы развития. Это и МТЗ, и "Гомсельмаш", и МАЗ, и "Атлант", и "Витязь", и "Амкодор". Та продукция, которую производили эти предприятия, стопроцентно продавалась. То, что мы не останавливались из-за пандемии, а продолжали работать, соблюдая определенные правила, позволило нам выйти на рекордные цифры по производству и продажам бытовой техники", - обратил внимание он.

По его словам, с трудностями в минувшем году пришлось столкнуться БЕЛАЗу, БМЗ, "БелОМО", "Интегралу", Минскому электротехническому заводу. "Эти предприятия не показали положительную динамику. В какой-то степени это связано с пандемией, с сокращением емкости мирового рынка", - добавил Петр Пархомчик.-0-

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