24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минпрома в 2020 году экспортировали в страны дальнего зарубежья 31,7% продукции. Об этом сказал министр промышленности Петр Пархомчик перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт за 2020 год по отрасли составил $3,66 млрд. Обеспечено положительное сальдо $1,9 млрд. Мы сохранили свое присутствие в странах дальнего зарубежья. В общем объеме экспорта их доля составляет 31,7%. Это очень хороший результат", - сказал Петр Пархомчик.

По его словам, очень хорошая комплексная поставка была в Зимбабве, куда было отгружено более 750 единиц техники - это и трактора, и комбайны, продукция Минского автомобильного завода, "Бобруйскагромаша". "Есть уверенность, что в этом году мы практически удвоим поставки в этот регион. Понятно, что соседние страны смотрят, видят, что белорусская техника работает довольно успешно, и есть уже предложения из других стран африканского континента", - отметил министр.-0-

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