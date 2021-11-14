Председатель Госкомвоенпрома принял участие в открытии выставки Dubai Airshow-2021

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в числе почетных гостей, которых приветствовал наследный принц эмирата Дубай Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум принял участие в церемонии официального открытия выставки Dubai Airshow - 2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.
После завершения церемонии открытия состоялась встреча руководителя белорусской делегации с министром обороны Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым. Глава казахстанской делегации посетил национальный стенд Беларуси, ознакомился с представленной продукцией и дал высокую оценку белорусской экспозиции.
Кроме того, состоялись переговоры Дмитрия Пантуса с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым. Стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества и перспективы его развития.-0-