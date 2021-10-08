Председатель правления Брестского облпотребсоюза: торговля - своего рода зеркало экономики

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деятельности потребкооперации большое внимание уделяется качественному оказанию услуг населению. Это отметил председатель правления Брестского облпотребсоюза Леонид Янкович, выступая сегодня на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза во Дворце Республики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он коснулся вопросов развития потребительской кооперации в регионе, обратив внимание, что торговля является своего рода зеркалом экономики. "В работе магазинов отражаются все процессы, происходящие в экономике страны. И мы не имеем права своей работой искажать реальное положение дел", - сказал Леонид Янкович.

По его словам, в настоящее время в достаточном количестве как продовольственных, так и непродовольственных товаров. "Доля товаров отечественного производства - 92%. У покупателя, в том числе и сельского, есть выбор", - заметил председатель.

Леонид Якович добавил, что задача потребкооперации не просто поставить товар в магазин, но и сделать услугу доступной по цене и качеству. Он также отметил, что на местах ведомство работает в тесном контакте с местной властью.

Руководитель также обратил внимание, что большое внимание уделяется закупке излишков продукции у населения. Так, за прошлый год и 9 месяцев этого местному населению за сданную продукцию выплачено свыше Br95 млн.-0-