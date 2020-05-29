Производственный процесс в мясо-молочной отрасли идет непрерывно, несмотря на COVID-19 - Брыло

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственный процесс в мясо-молочной отрасли идет непрерывно, несмотря на COVID-19. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

"Несмотря на эпидемиологическую обстановку, в животноводстве поддерживается непрерывность производственного процесса, сохранен необходимый уровень технологической дисциплины для обеспечения динамичного роста производства продукции. Получаемые объемы сырья и товаров позволяют не только обеспечивать продовольственную безопасность, но и наращивать экспорт, обеспечивая поступление валютных средств", - сказал Игорь Брыло.

Животноводство формирует основу экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны, в этом секторе производится более 50% продукции сельского хозяйства. В 2020 году сохраняется положительная динамика роста объемов продукции. Показатели продуктивности скота превышают прошлогодний уровень, улучшается качество реализуемой продукции. В сельскохозяйственных организациях в январе-апреле произведено более 2,4 млн т молока (105,6% к соответствующему периоду 2019 года). Производство скота и птицы составило 596,2 тыс. т (105,7%), в том числе крупного рогатого скота - 206,9 тыс. т (104,6%), свиней - 151 тыс. т (110,6%) и птицы - 238,2 тыс. т (103,6%). Средний удой молока от коровы с начала года возрос к соответствующему уровню прошлого года на 84 кг и составил почти 1,7 тыс. т.

Количество молока сорта экстра и высшего сорта, поставленного на перерабатывающие предприятия страны за январь-март, составило 88,2%. Это значительно расширяет возможности перерабатывающих предприятий по выпуску конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках молочной продукции, отметил замминистра.-0-