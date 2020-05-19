Путин: единый тариф на транзит газа в ЕАЭС может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении. С такой позиции выступил сегодня Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут. Мы с вами хорошо это знаем, - сказал Владимир Путин. - А пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная мировая практика".

Страны ЕАЭС подготовили проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По словам Президента России, подписать документ мешает лишь расхождение мнений по одному вопросу - тарифам на транспортировку газа. "Имеется формула, которую поддерживают три страны - Россия, Казахстан и Кыргызстан. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее, на переговорах о формировании рынка ЕАЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения. Если бы они могли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще", - сказал глава российского государства.

"Если позиция наших армянских и белорусских друзей останется без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее. Обсуждение подходов к ценообразованию на газ можно продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", - предложил Владимир Путин.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания предложил отсрочить утверждение Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По словам казахстанского лидера, необходимо дополнительно обсудить ряд вопросов и принять документ уже во время очной встречи, которая рано или поздно состоится. "В целом поддерживая идею его принятия, тем не менее полагаю, что существуют некоторые вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения и проработки. Учитывая особую важность этого документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять в ходе очной встречи. Рано или поздно мы ведь увидимся друг с другом", - сказал он.-0-