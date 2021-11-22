ПВТ в Дубае проведет переговоры по сотрудничеству в области цифровых технологий

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае проведет переговоры с партнерами по сотрудничеству в области цифровых технологий. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель директора Парка высоких технологий Кирилл Залесский на полях выставки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Банковские технологии, финансовые цифровые технологии всегда были сильной стороной белорусского IT-сектора. Дубай - это мировой финансовый центр. Думаю, здесь находится наша точка сопряжения, взаимодополняющего партнерства. Здесь мы запланировали серию переговоров с нашими партнерами в контексте развития нашего финтеха, выхода на новый уровень с новыми продуктами и новыми сервисами для глобальных пользователей. Мы примем участие в секции для инвестиционных фондов, готовы представить комплексные пакетные предложения для расширения бизнеса в Беларуси и из Беларуси - на весь регион", - сказал Кирилл Залесский.

Он подчеркнул, что для привлечения глобальных партнеров нужно иметь уникальные компетенции. "В Дубае уникальная компетенция - это международные финансы, в Беларуси - цифровые технологии. Думаю, здесь мы найдем, о чем договориться", - добавил представитель ПВТ.

Управляющий партнер белорусской инвестиционной компании Олег Ильин в свою очередь отметил, что инвесторы из ОАЭ и стран Персидского залива проявляют большой интерес к Беларуси. "Прежде всего интерес лежит в плоскости проектов в области строительства. Также дубайский бизнес активно обращает внимание на белорусскую IT-систему. Они вдохновились историями успеха белорусских IT-предпринимателей. Это зеленый флаг для дубайского бизнеса приходить в страну и инвестировать через венчурные инвестиционные фонды", - обратил внимание он.-0-