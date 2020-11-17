Рапота: открытие АЭС дает возможности для развития мирных ядерных исследований в Беларуси

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Открытие в Беларуси собственной атомной электростанции дает новые возможности для развития ядерных исследований в мирных целях. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня на онлайн-пресс-конференции, состоявшейся во время экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии", передает корреспондент БЕЛТА

"Открытие атомной электростанции дает начало, при желании конечно, и для научно-исследовательской работы в атомной сфере - для экономики и решения социальных вопросов Беларуси", - сказал Григорий Рапота.

Госсекретарь напомнил, что во время открытия БелАЭС звучали различные идеи о развитии дальнейшего сотрудничества в атомной сфере как со стороны руководства Беларуси, так и со стороны "Росатома". "Суть их сводилась к следующему: на этом останавливаться не надо, - отметил он. - Создали некий центр, генерирующий электричество (пока что), но на его базе можно развить интересные научно-исследовательские работы. Кстати сказать, с такой инициативой выступает и руководство Института им. Курчатова в Москве: его руководитель собирается приехать (в Беларусь. - Прим. БЕЛТА) и на месте посмотреть, что можно сделать. Это и радиационная медицина, это любые другие работы, связанные с использованием радиоактивных изотопов в сельском хозяйстве, в промышленности, медицине и в других отраслях".

Григорий Рапота также обратил внимание, что начато обсуждение идеи о строительстве второй атомной электростанции в Беларуси. "БелАЭС покроет 40% нынешнего энергопотребления Беларуси, - указал он. - Две такие электростанции - это почти 100% энергопотребления Беларуси со всеми вытекающими последствиями: независимость от внешних источников энергии и т.д.".-0-