10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская госкорпорация "Росатом" обсуждает с Беларусью возможное строительство еще одной АЭС и исследовательского реактора. Об этом заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам предприятий и организаций атомной отрасли, сообщает БЕЛТА.

"Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", - сказал Алексей Лихачев.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в мае 2022-го.-0-

БелАЭС. Специальный репортаж Белта