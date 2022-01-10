Рекордный прирост резидентов парка "Великий камень" зафиксирован в 2021 году

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году зафиксирован рекордный прирост числа резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году, хоть это и санкционный, и постковидный год, у нас фактически произошел рекордный прирост резидентов - 21 резидент зарегистрировался в парке. Сегодня их 85, из них 43 - из Китайской Народной Республики с общим объемом инвестиций $1,2 млрд. Несмотря на все сложности мировой повестки дня и внешних агрессивных влияний на нашу страну, мы видим, что активные взаимоотношения с Китаем осуществляются. Так будет и в будущем", - подчеркнул Николай Снопков.

Он рассказал, что продолжается сотрудничество белорусских предприятий с крупными китайскими корпорациями и в качестве примера упомянул МАЗ-Weichai, реализуются совместные проекты по производству автокомпонентов, электроники. Кроме того, в парке "Великий камень" будет активно развиваться сотрудничество в области фармацевтики, в частности, по линии традиционной китайской медицины и по производству вакцины от COVID-19.-0-

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