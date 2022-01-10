Снопков: Беларусь и Китай достигли высшей точки сотрудничества

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай за 30 лет существования дипломатических отношений достигли высшей точки сотрудничества - железного братства и всепогодного партнерства. Об этом заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-премьер отметил, что сегодня состоялся очень важный телефонный разговор лидеров Беларуси и Китая. После таких бесед двусторонние отношения обретают дополнительный импульс. А в данном случае им задана и новая парадигма, убежден Николай Снопков. "Самый главный и, на мой взгляд, очень важный результат в том, что лидеры договорились в ознаменование 30-летия установления дипотношений повысить уровень сотрудничества до железного братства и всепогодного партнерства. Это не просто слова, а фактически с точки зрения ритуалов и правил сотрудничества и взаимодействия Китая с другими странами - высшая точка", - подчеркнул он.

Он отметил, что за такой короткий для истории дипотношений период, как 30 лет, Беларусь и Китай прошли путь от нуля до высшей точки. "Это очень быстро и очень важно для нас", - сказал первый вице-премьер. Он констатировал, что двусторонние отношения основываются на единой идеологии развития общества и страны: "Две страны в мире приоритетом для себя в социальной, экономической политике ставят благосостояние граждан - Беларусь и Китай".

Говоря о важности для Беларуси стратегического партнерства с Китаем, первый вице-премьер обратил внимание, что, по международным оценкам, Китай к 2028 году будет экономикой номер один. А Беларусь - это образцовый партнер глобального проекта "Пояс и путь".

За 30 лет реализовано не менее 25 проектов в промышленности и энергетической сфере почти на $5 млрд. В стадии реализации 4 проекта на сумму около $2,5 млрд. "За последние 10 лет четверть прироста ВВП (Беларуси достигнута. - Прим. БЕЛТА) посредством инвестиционной составляющей Китая. За 30 лет накопленные инвестиции Китая - более $2 млрд, из них более $1 млрд - прямые инвестиции Китая", - перечисли Николай Снопков. Он также упомянул о технико-экономической помощи - по сути, деньгах, которые Китай подарил Беларуси: за 30 лет это более $500 млн.

В частности, за счет китайских средств реализуется два масштабных проекта - по строительству спортивных объектов (стадиона и бассейна в Минске), а также по возведению социального жилья (за три этапа будет построено более 265 тыс. кв.м жилья).

Китай стал вторым торговым партером Беларуси, экспорт отечественной продукции в эту страну наращивается с каждым годом темпом не менее 20-25%, особенно в части поставок продовольствия.

Для экспорта отечественных товаров в Китай зарегистрировано более 134 предприятий. Очевидно, что на китайском рынке можно продать все, но для этого нужно планировать вход на этот рынок на долгосрочную перспективу и взаимодействовать системно с китайскими партнерами, потому что очень важно доверие в их системе взаимоотношений, отметил Николай Снопков. Имеет значение также проведение серьезных маркетинговых исследований. "Китай - рынок непростой, но очень емкий, и продавать там можно много, особенно что касается качественной белорусской продукции. Китайцы очень любят белорусскую продукцию и неоднократно говорили на всех уровнях, что готовы покупать много. Вопрос в простом - мы ее должны уметь продавать", - сказал он. По его словам, сейчас в стадии завершения находится процедура разрешения поставки на китайский рынок охлажденной говядины из Беларуси, а также шрота и детского молочного питания. "Это важные экспортокапиталоемкие продукты", - охарактеризовал первый вице-премьер.

Он также сообщил журналистам некоторые подробности телефонного разговора двух лидеров. В частности, о договоренностях по продолжению финансовой поддержки Китаем проектов в области развития по заявкам белорусской стороны, о реализации масштабных проектов в сфере образования.

Как сообщалось, сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Главы государств обсудили широкий спектр вопросов международной, двусторонней и внутренней повестки дня.

Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, которое Беларусь и Китай отметят на днях. Главы государств предметно обсудили реализуемые в настоящее время проекты и возможности для расширения взаимодействия по многим направлениям. Стороны договорились углубить взаимовыгодное сотрудничество между странами и продвигать китайско-белорусское всеобъемлющее стратегическое партнерство для постоянного достижения новых результатов.

Как было подчеркнуто, Китай и Беларусь эффективно сотрудничают в многосторонних организациях и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность китайско-белорусского сотрудничества.-0-

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