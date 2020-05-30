РЕПОРТАЖ: Производство помогло выстоять - руководитель предприятия о работе без скидок на эпидемию

"Производство помогло выстоять", - констатирует факт, подтвержденный за последние месяцы работы в условиях непростой эпидемиологической ситуации, директор ОДО "Полидрев" Роман Напреев. С начала 1990-х годов компания удерживает позицию одного из ведущих предприятий Беларуси по выпуску пластиковых деталей методом вакуумной формовки.

Бывший научный сотрудник Института полимеров НАН, кандидат технических наук занимается совершенно разными сферами деятельности. Параллельно Роман Напреев развивает и совершенно другое направление - сферу услуг, включая рестораны, кафе, фитнес. Чем живет и как отреагировал на пандемию комплекс предприятий, директор ОДО "Полидрев" рассказал и показал корреспондентам БЕЛТА.

"Полидрев" - головная фирма, которая более 20 лет работает на рынке вакуумной формовки. Ее основная продукция - пластиковые детали для сельскохозяйственного и других направлений машиностроения. Среди постоянных заказчиков такие предприятия, как МАЗ, БЕЛАЗ, "Гомсельмаш", МТЗ, "Амкодор", БМЗ.

"Выпускаем различные изделия для экстерьера и интерьера кабин автомобилей. Это капоты, крыши, потолки, бамперы, панели приборов, пульты, так называемые торпеды, накладки, подлокотники и другие изделия. Каждый день осваиваем новый вид продукции", - рассказывает Роман Напреев. Ничего общего с фантастикой - налаженное производство.

Здесь работают около 120 человек. Каждый месяц персонал на высококлассном оборудовании превращает 100 т пластика в интерьеры и экстерьеры кабин сельскохозяйственной и автомобильной техники. В номенклатуре - более 2 тыс. позиций. Белорусские автобусы, самосвалы, комбайны, тракторы и другие крупногабаритные машины оснащены приборными и потолочными панелями, крышами и бамперами, накладками и подлокотниками от гомельского предприятия. Квалификация специалистов на всех уровнях позволяет выполнять заказы любой сложности.

К этому производству "пристегнуты" еще два - в Речице и Гомеле. Фирмы занимаются выпуском листового пластика (чаще это АБС-пластик, полистирол), многослойного материала, из которых производятся детали для конечных потребителей. Здесь работают около 50 человек.

В производственном комплексе создан полный цикл - от прорисовки будущих деталей и создания их 3D-моделей по заказу потребителя до производства изделия, в том числе уникального.

Производство в реальном секторе было невозможно перевести в онлайн-формат. Присутствие специалистов необходимо здесь и сейчас. Поэтому сомнений по поводу режима дальнейшей работы не было. Но при этом физическая и финансовая безопасность коллектива были и остаются главными приоритетами.

Все подразделения работают, как и прежде.

Мозговой штурм в режиме нон-стоп идет в конструкторском секторе. Сначала продукция создается заочно в 3D-формате, затем изготавливается ее реальный прототип.

В производственных цехах-ангарах процесс не останавливается. Открыта к диалогу с заказчиками маркетинговая служба.

Идет работа и в транспортном подразделении. Недавно отгрузили контейнер с продукцией в США. Большегрузы с российскими номерами здесь также не редкость. Отправка продукции по графику - обязательства и сроки по соглашениям никто не отменял. Это имидж и принципиальная позиция предприятия.

Покорение рынка

По словам Романа Напреева, в этом году почувствовали уверенность и на недавно занятой нише рынка стройматериалов. Речь о производстве термопанелей.

Этим направлением занимается дочерняя фирма "Белань". Здесь термопанели называют перспективным декоративным материалом и утеплителем в одном лице. Продукция выпускается по немецкой технологии, срок ее службы - до 50 лет.

Новое производство создавалось постепенно. Изучили потенциальный рынок, проработали технологии, получили патент на модель. В компании старались предложить оптимальное по соотношению цена/качество решение по отделке фасадов домов. "Это абсолютно новое направление. И мы возлагаем на него большие надежды. Конечно, потребовалось время, чтобы объяснить покупателю, что это за продукция. Люди всегда настороженно относятся ко всему новому. И в этом году произошел определенный прорыв. Рынок ответил на наше предложение, мы увидели явные шаги к увеличению сбыта", - отмечает Романа Напреев.

Экспортный курс

Основным импортером продукции комплексного производства является Россия. География поставок охватывает Москву и столичный регион, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград, Воронеж и другие регионы. Осуществляются поставки в европейские страны и США.

ОДО "Полидрев" имеет вакуум-формовочную машину с рабочей зоной 2,5х3 м. Это позволило освоить производство крупногабаритных изделий. Размеры некоторых из них настолько велики, что детали могут занять пространство среднестатистической кухни в панельной многоэтажке.

"Это детали, которые занимают площадь более 6 кв.м. Речь об огромных капотах и комплектующих для комбайнов. В частности, сейчас работаем над заказом для "Ростсельмаша" - завода в Ростовской области", - делится Романа Напреев.

Защита персонала и поддержка медиков

Эпидемия внесла определенные коррективы в работу предприятий. К примеру, на "Полидреве" освоили пошив защитных масок. "Одно из наших направлений - медицинское. Выдаем маски как средства защиты своим сотрудникам. Передавали безвозмездно их партиями в больницы области", - рассказывает Роман Напреев.

Кроме того, все цеха, производственные помещения и офисы обеспечены антисептическими средствами.

Особый режим безопасности введен и на территории предприятия. На въезде - информация о допуске людей только в медицинских масках. "Все относятся к этому с пониманием. Приезжают и шоферы из России. Люди стараются все выполнять - это общая безопасность, общий интерес", - говорит руководитель.

Сфера услуг в режиме максимальной экономии

Роман Напреев не скрывает: сфера услуг за эти месяцы очень пострадала, ситуация была катастрофическая. "Мы предпринимали все возможные меры для ее исправления. Делали все, что в наших силах. Сократили возможные внутренние затраты. Включили режим максимальной экономии на всем, вплоть до лампочек", - рассказывает он.

Для руководителя важно было сохранить коллектив и не оставить людей без работы. "Часть сотрудников перевели на пол- или четверть ставки. Люди относятся с пониманием. Ситуация только начала выравниваться. В целом по бизнесу сдвиги не кардинальные. Пока по сфере услуг мы в убытках", - объясняет Роман Напреев.

Оставаясь в минусе, не стали играть на чувствах своей аудитории и привлекать посетителей. "Принять меры к увеличению посещаемости мы никак не могли. В такой ситуации люди не могут нормально относиться к рекламе. Поэтому не стали рекламироваться, завлекать людей. Это было бы не совсем правильно даже с моральной точки зрения", - рассуждает руководитель.

Выручила производственная деятельность, которая работает без остановок. За счет нее поддерживают и сферу услуг.

При форс-мажоре не бывает ошибок

Роман Напреев в бизнес- и производственной сфере не одно десятилетие. Что такое диверсификация в различных сферах знает не понаслышке - приходилось выстраивать работу, лавировать и в условиях экономических штормов лихих 1990-х, и маневрирующих 2000-х. Иногда бизнес пробуксовывал из-за неготовности некоторых предпринимателей оперативно реагировать на ситуацию, менять стратегию или принимать взвешенные, продуманные на шаг вперед решения.

"В сложившейся ситуации нельзя говорить о каких-то ошибках. Эпидемия - это форс-мажор, который невозможно было предугадать. Он обрушился на весь мир совершенно неожиданно. Во времена форс-мажора говорить, что кто-то совершил ошибку невозможно. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Нам повезло, что есть производственное направление, которое нас вытягивает", - говорит руководитель.

"Многие бизнесы завязаны исключительно на сфере услуг - маленький ресторанчик или кафе, парикмахерская, фитнес-центр, массажный салон. Будем говорить прямо - их руководителям очень тяжело. Но они ни в чем не виноваты, они не допускали каких-либо ошибок - занимались простыми вещами в сфере услуг. В сложившихся условиях их клиенты по понятным причинам не ходят, допустим, в массажный кабинет или на фитнес. Такой бизнес остается без заработка. Но вернется нормальная жизнь, победим мы этот вирус - и люди снова начнут ходить в рестораны, получать удовольствие от жизни. Мы все в равной степени на это надеемся", - заключил Роман Напреев. Ведь кому, как не бизнесу, знать, что любые трудности имеют свойство заканчиваться, главное - не терять веру в свое дело.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

ФОТО Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-