Ресурсов для работы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно - Ермолович

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсов для работы системы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня ресурсов для работы учреждений здравоохранения в нынешних сложных эпидемиологических условиях достаточно. Минфин обеспечивает своевременное финансирование этих расходов", - отметил Максим Ермолович.

По его словам, уточнения в бюджет будут вноситься с учетом того, как в дальнейшем будет по факту складываться уровень расходов на здравоохранение. "Сегодня такого уточнения не требуется. Для органов и учреждений здравоохранения доступен весь годовой объем финансирования", - подчеркнул министр.

Расходы здравоохранения финансируются в пределах годового объема средств, предусмотренных бюджетом 2020 года. "Полномочий по опережающему финансированию этих расходов у Минфина достаточно. Мы удовлетворяем все заявки, которые поступают от Минздрава", - сказал Максим Ермолович.

Точно так же организована работа по местным бюджетам. Никаких проблем с обеспечением надлежащей деятельности системы здравоохранения возникать не будет, резюмировал министр.-0-

Минфин Беларуси не ожидает негативного развития ситуации с исполнением бюджета из-за коронавируса Если возникнут недопоступления в бюджет, то они будут в полном объеме компенсированы средствами, которые Минфин хранит на своих счетах в Национальном банке, добавил министр финансов Максим Ермолович.

Беларусь не отказывается от планов по размещению евробондов в 2020 году - Минфин Министр финансов Максим Ермолович пояснил, что ситуация будет выстраиваться исходя из того, какие ресурсы будут привлечены от международных финансовых организаций под потребность в рефинансировании государственного долга в рамках бюджета на 2020 год.

Депутаты ратифицировали протокол об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС Увеличение планируется на 0,3 процентных пункта, с 4,56% до 4,86%, за счет уменьшения нормативов, установленных для России и Казахстана на 0,2 и 0,1 процентных пункта соответственно, проинформировал он.