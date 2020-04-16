Ресурсов для работы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно - Ермолович

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсов для работы системы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.
"На сегодня ресурсов для работы учреждений здравоохранения в нынешних сложных эпидемиологических условиях достаточно. Минфин обеспечивает своевременное финансирование этих расходов", - отметил Максим Ермолович.
По его словам, уточнения в бюджет будут вноситься с учетом того, как в дальнейшем будет по факту складываться уровень расходов на здравоохранение. "Сегодня такого уточнения не требуется. Для органов и учреждений здравоохранения доступен весь годовой объем финансирования", - подчеркнул министр.
Расходы здравоохранения финансируются в пределах годового объема средств, предусмотренных бюджетом 2020 года. "Полномочий по опережающему финансированию этих расходов у Минфина достаточно. Мы удовлетворяем все заявки, которые поступают от Минздрава", - сказал Максим Ермолович.
Точно так же организована работа по местным бюджетам. Никаких проблем с обеспечением надлежащей деятельности системы здравоохранения возникать не будет, резюмировал министр.-0-