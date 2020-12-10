Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с трех белорусских мясокомбинатов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ снимает ограничения на поставки продукции с трех белорусских мясокомбинатов. Такое решение принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

"Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок. По итогам переговоров, а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси принято решение об отмене с 11 декабря 2020 года временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с трех белорусских предприятий", - говорится в сообщении.

Разрешаются поставки продукции Глубокского и Жлобинского мясокомбинатов, за исключением говядины на кости и продукции, несущей риск распространения африканской чумы свиней. С Могилевского мясокомбината снимаются ограничения на поставки термообработанной готовой продукции из свинины (кроме продукции, несущей риск распространения АЧС).-0-

Около трети российского импорта мясной продукции приходится на Беларусь