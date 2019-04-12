Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции "ЭкспортАльфаГрупп"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 13 апреля отменяет введенные ранее ограничения на поставки продукции белорусского предприятия ООО "ЭкспортАльфаГрупп". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Поставляемая в Россию продукция данного предприятия должна быть произведена с 13 апреля и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Решение принято на основании полученных материалов о расследовании и принятых мерах, а также с учетом гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-