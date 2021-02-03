Россия не планирует импортозамещение товаров из Беларуси - вице-премьер РФ

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не планирует замещать импорт из Беларуси своей продукцией, заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В России нет и не планируется мероприятий по замещению продукции белорусских предприятий. То есть замещать импортируемую из Республики Беларусь продукцию мы не собираемся", - сказал Юрий Борисов, отвечая на вопрос о возможном импортозамещении белорусских товаров.

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