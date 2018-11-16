Румас: социально активные предприниматели - драйверы белорусской экономики

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сфере малого и среднего предпринимательства формируется и развивается слой социально активных людей, способных стать драйверами экономики. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года", передает корреспондент БЕЛТА.

"За время существования конкурс прочно вошел в деловой календарь предпринимательского сообщества. Он традиционно собирает самых ярких и успешных представителей бизнеса, число которых неизменно растет. Именно в сфере малого и среднего предпринимательства формируется и развивается слой социально активных людей, способных в будущем стать драйверами нашей экономики и сформировать так нужный государству средний класс", - сказал Сергей Румас.

По его словам, помочь малому и среднему бизнесу реализовать свои проекты призван принятый в 2017 году либерализационный пакет решений главы государства. Как результат, на сегодняшний день на рынок ежемесячно выходят около 80 новых коммерческих организаций и 360 индивидуальных предпринимателей. Всего в экономике работает 350 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

О повышении уровня экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует рост их налоговых платежей. "За 9 месяцев они составили более трети всех поступивших платежей. Принятие указа, расширившего перечень видов ремесленной деятельности, стимулировало рост числа зарегистрированных ремесленников на 17%, а также рост размера уплаченного ими сбора на 25%. Дополнительная поддержка субъектов агро- и экотуризма позволила им динамично развиваться. В 2017 году агроусадьбы посетили более 350 тыс. человек, рост составил 16%. Белорусское гостеприимство оценили туристы из 58 иностранных государств", - отметил премьер-министр.-0-

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