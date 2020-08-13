С вводом БелАЭС для реального сектора экономики планируют установить более низкие тарифы на электроэнергию

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С вводом БелАЭС и ростом потребления электрической энергии для реального сектора экономики планируют установить более низкие тарифы на электроэнергию. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для реального сектора экономики планируется установить более низкие тарифы с учетом роста электропотребления в стране", - сказал Виктор Каранкевич.

Он напомнил, что 7 августа в реактор первого энергоблока на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива. Эту работу планируется завершить 13 августа - все 163 тепловыделяющие сборки должны быть загружены. "Далее - это сборка реактора, его уплотнение и выход на минимальную мощность работы. Включение оборудования в сеть и выдача электрической энергии для потребителей страны планируются в четвертом квартале", - отметил министр.

Параллельно ведется работа по увеличению электропотребления. Реализуется межотраслевой комплекс мер, благодаря чему потребление электроэнергии в реальном секторе экономики к 2026 году увеличится на 2,7 млрд кВт.ч. Сейчас Министерство энергетики и Министерство антимонопольного регулирования и торговли прорабатывают систему стимулирующих тарифов от объемов потребления: чем выше объемы потребления, тем меньше тарифы. "Такую работу мы планируем завершить до конца года", - добавил Виктор Каранкевич.-0-