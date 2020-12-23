Сбор вторичных материальных ресурсов в Беларуси вырос примерно на 2,5%

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбор вторичных материальных ресурсов в Беларуси в этом году, по предварительным оценкам, вырос примерно на 2,5%. Об этом сообщил заместитель директора ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Артем Шкрыль во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"За последние годы в нашей стране установлено более 170 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов в многоквартирном жилом фонде. Мы также делаем упор на развитие раздельного сбора в частном секторе. Только в этом году за счет средств ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" более 40 районов Беларуси получат свыше 350 тыс. контейнеров для частного сектора. То есть мы расширяем географию, делаем эту систему более удобной и доступной для всего населения страны. Как результат, мы ожидаем рост сбора ВМР в этом году примерно на 2,5%, в том числе отходов пластика", - сказал Артем Шкрыль.

В Беларуси также развивается система сортировки отходов. "В стране действует семь мусороперерабатывающих, мусоросортировочных заводов и более 80 станций сортировки. На ближайшую пятилетку запланировано строительство еще 16 региональных объектов по сортировке", - отметил заместитель директора.

Кроме того, в этом году из средств ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" был профинансирован проект по модернизации производства "Белвторполимер".-0-

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