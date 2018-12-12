Сельхозтехнику дзержинского предприятия "Элезер" планируется поставлять в Узбекистан и Казахстан

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственную технику СООО "Элезер", расположенного в Дзержинске, планируется поставлять в Узбекистан и Казахстан. Об этом сообщил директор предприятия Григорий Иваньков сегодня во время экскурсии по производству российских журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельскохозяйственная техника нашего производства успешно эксплуатируется в Беларуси, России, Украине, Литве и Латвии. На данный момент практически достигнута договоренность по поставкам продукции в Узбекистан и Казахстан", - сказал Григорий Иваньков.

Для удовлетворения спроса на продукцию предприятие постоянно наращивает мощности. Так, в 2017 году СООО "Элезер" вышло на уровень производства 16 машин в месяц, что позволило за 2018 год сделать 150 машин.

Завод входит в холдинг "Амкодор-Семаш", специализируется на создании машин для очистки и сортировки зернового материала, почвообрабатывающих агрегатов, а также техники для заготовки кормов.

Пресс-тур российских журналистов проходит в Беларуси 11-14 декабря. Сегодня они посетили Минский завод колесных тягачей, СООО "Элезер", ООО "Салео" - управляющая компания холдинга", ЗАО "Штадлер Минск", Центр экологического туризма в Станьково, агрокомбинат "Дзержинский".-0-