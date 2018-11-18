Семашко: Минск и Москва пока незначительно продвинулись в переговорах по ценам на нефть и газ

18 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Минск и Москва пока незначительно продвинулись в переговорах по стоимости российских энергоносителей для Беларуси. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сегодня сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает БЕЛТА.

Посол отметил: нефтегазовые вопросы остаются в числе основных в отношениях Беларуси и России. "По нефтегазовым переговорам продвижение пока не очень большое. Придется подключаться и вместе находить аргументы, доказывать", - сказал он, отвечая на вопрос, с каким настроением приступает к дипломатической миссии.

Владимир Семашко напомнил, что Беларусь многократно обращала внимание на парадокс – есть Союзное государство, ЕАЭС, но вместе с тем белорусские и российские субъекты хозяйствования находятся в неравных условиях. В качестве примера Владимир Семашко привел КамАЗ и МАЗ. Если первый платит 4 цента за кВт.ч и около $65 за тысячу кубометров газа, то МАЗ – 11 центов и $276 соответственно. "В себестоимости продукции обоих предприятий энергоносители занимают большую долю. Это априори неравные условия. Если мы решим проблему снижения цены на газ, на нефть, это поможет очень сильно реальному сектору экономики, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, коммунальным службам. Поможет и населению", - убежден дипломат.-0-