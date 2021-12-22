Сенаторы одобрили законопроект по вопросам налогообложения

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении законов" (по вопросам налогообложения), передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра финансов Юрия Селиверстова, предлагаемые изменения и дополнения в Налоговый кодекс ориентированы преимущественно на решение практических вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового администрирования. При этом корректировки документа учитывают базовые и дополнительные меры. Ряд мер направлен на стимулирование деловой активности и повышение инвестиционной привлекательности. Кроме того, предусмотрены системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций.

"В целом вводимые меры позволят обеспечить более прозрачную уплату налогов и направлены на совершенствование налогового администрирования", - подчеркнул Юрий Селиверстов.

Как отметила председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, граждан очень волнует налог на недвижимость. "Да, мы вводим этот налог, но в то же время льготы для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов сохранятся. Кроме того, для пенсионеров эта льгота сохранится независимо от того, с кем они проживают", - обратила внимание она.-0-