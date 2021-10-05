5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев озимых в Беларуси планируется завершить к 8 октября. Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко по итогам совещания у главы государства о ходе сельскохозяйственных работ в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что сейчас сев озимых культур завершен на площади 86%. Всего озимые культуры будут посеяны на площади 1,45 млн га.

Уборка оставшихся культур проходит в штатном режиме, сказал Иван Крупко. "Мы до второй декады октября закончим уборку картофеля. Поздние овощи закончим в начале ноября. Уборка кукурузы на корм будет закончена до конца октября, а кукурузы на зерно - до 10 ноября, - сообщил он. - По зерновым колосовым недобрали в этом году около миллиона тонн зерна, но делаются ставки на уборку кукурузы на зерно. Осталось убрать 220 тыс. га, мы ожидаем получить около 1,8 млн т зерна кукурузы".-0-