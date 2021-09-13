Шило: экономические санкции в будущем могут ударить и по здравоохранению

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения на данном этапе не почувствовала на себе влияния европейских санкций, поскольку государство держит на серьезном контроле исполнение бюджетных обязательств, несмотря на возникающие экономические трудности. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на международной конференции "Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека", которая проходит в Минске 13-14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здравоохранение - это бюджетный сектор. И от того, как поступают налоги в бюджет, зависит устойчивость работы этой сферы. Поэтому санкции, которые применяются в отношении наших предприятий, могут негативно сказаться на поступлении налогов и соответственно на снижении финансирования. К счастью, в нашей стране делается все, чтобы объемы финансирования здравоохранения не сокращались. Более 4% ВВП идет на систему здравоохранения. А в условиях прошлого и этого года, когда в соответствии с указом №131 нашим медикам пошли доплаты, затраты на функционирование системы возросли в разы. По итогам 7 месяцев только на доплаты медикам было выплачено более Br589 млн. Это также бременем ложится на всю систему экономики, бюджеты районов. Поэтому международные действия по отношению к Беларуси, связанные с введением санкций, недопустимы. Пострадают не только наши специалисты, но и простые граждане", - высказал свою позицию Вячеслав Шило.

Он добавил, что исполнение бюджета идет в соответствии с планом, ситуация с финансированием системы здравоохранения, выполнение госпрограмм постоянно анализируется.

Форум собрал экспертное сообщество - это авторитетные и знаковые отечественные и зарубежные специалисты, эксперты в области международного права, представители организаций и структур ООН, судебных органов, послы зарубежных стран, депутаты, общественные деятели. В течение двух дней они обсудят инициативы для сохранения стабильности в мире и основополагающих прав людей. Одним из центральных вопросов форума станет незаконность применения экономических санкций.

По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.-0-