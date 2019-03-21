Шпулер: я восхищен условиями работы в Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы очень благоприятные условия для ведения бизнеса. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель административного совета, владелец компании "Штадлер Рейл Групп" Петер Шпулер по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как собственник "Штадлер" могу сказать, что я восхищен условиями работы в Беларуси, - отметил Петер Шпулер. - Это касается и экономических условий, и профессиональной подготовки сотрудников. Это знак качества для любой национальной экономики".

Такие условия позволяют успешно работать совместному заводу по производству поездов "Штадлер Минск". "Мы начали свою работу здесь семь лет назад в чистом поле. Мы создали современное производство, пожалуй, самое современное во всей группе компаний "Штадлер", и в течение пяти лет мы уже занимаемся здесь производством", - подчеркнул Петер Шпулер. По его словам, сейчас предприятие работает на полную мощность, в нем трудится тысяча человек, выработка составляет 1,2 млн производственных часов в год.

"Тот стандарт качества, по которому мы работаем здесь, абсолютно соответствует немецкому или швейцарскому. Здесь очень хорошо подготовленные, хорошо образованные сотрудники, благодаря этому мы можем выходить не только на белорусский, но и на глобальный рынок", - сказал бизнесмен.

Завод "Штадлер Минск" в Фаниполе сейчас производит поезда для Норвегии, двухэтажные поезда для Венгрии, дизельные и электрические поезда для Словении, а также трамваи для Боливии.

Как сообщалось, накануне компания "Штадлер" и государственное предприятие "Минский метрополитен" презентовали первый четырехвагонный поезд метро для столичной подземки. Это инновационный подвижной состав, не имеющий аналогов в странах СНГ. Его разработкой и производством занималось предприятие "Штадлер Минск". Этот завод, по условиям договора с Минским метрополитеном, должен поставить десять поездов для строящейся третьей линии столичной подземки. Метрополитен должен получить шесть поездов в 2019 году, оставшиеся четыре - в 2020 году.

Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-