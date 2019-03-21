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Реализация совместных проектов со "Штадлер" серьезно поднимает имидж Беларуси - Лукашенко

Президент 21.03.2019 | 11:10
Во время встречи
Во время встречи

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация совместных проектов с такими известными в мире компаниями, как "Штадлер", серьезно поднимает имидж Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с председателем административного совета, владельцем компании "Штадлер Рейл Групп" Петером Шпулером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в Беларуси создали действительно солидное предприятие (совместный завод "Штадлер Минск". - Прим. БЕЛТА). Ваше предприятие давно уже известно всему миру, но то, что на этой карте появилась Беларусь с производством продвинутого железнодорожного электрического транспорта, конечно, серьезно поднимает имидж страны", - сказал Александр Лукашенко.

Петер Шпулер и Александр Лукашенко
Петер Шпулер и Александр Лукашенко

Глава государства вспомнил свою первую встречу с Петером Шпулером и поездку по железной дороге, во время которой они и договорились о строительстве в Беларуси совместного производства. Эту идею удалось реализовать за короткое время, завод был быстро, без особых трудностей построен и запущен. "Мы очень быстро договорились о совместной работе. Если бы у нас все так быстро продвигалось, как создание вашего предприятия в Беларуси, было бы совсем неплохо", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что во время встречи стороны намерены обсудить планы дальнейшей совместной работы и текущие проблемные вопросы, если они есть.

"Я наслышан, что вы создали некий чудо-поезд для нашего метро, - сказал Александр Лукашенко. - Может, во время постановки на рельсы этого поезда мы с вами прокатимся еще раз. Может, в этой электричке у нас появятся новые идеи, как когда-то".

В свою очередь Петер Шпулер поблагодарил за возможность встретиться с Президентом Беларуси и дал высокую оценку работе совместного завода "Штадлер Минск". "В Фаниполе сегодня производятся поезда не только для Беларуси, но и для мирового рынка. Нам приходится работать в условиях очень жесткой конкуренции. Мы производим поезда для Норвегии, двухэтажные поезда для Венгрии, делаем для Словении электрические поезда", - рассказал он.

Участники встречи - директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер и председатель административного совета, владелец компании "Штадлер Рейл Групп" Петер Шпулер
Участники встречи - директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер и председатель административного совета, владелец компании "Штадлер Рейл Групп" Петер Шпулер

Как сообщалось, накануне компания "Штадлер" и государственное предприятие "Минский метрополитен" презентовали первый четырехвагонный поезд метро для столичной подземки. Это инновационный подвижной состав, не имеющий аналогов в странах СНГ. Его разработкой и производством занималось предприятие "Штадлер Минск". Этот завод, по условиям договора с Минским метрополитеном, должен поставить десять поездов для строящейся третьей линии столичной подземки. Метрополитен должен получить шесть поездов в 2019 году, оставшиеся четыре - в 2020 году.

Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-

Фото Юрия Орешкина

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встречи, Лукашенко
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