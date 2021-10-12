Шумилин: пассажирский транспорт в городах Беларуси планируют активно переводить на электричество

Александр Шумилин

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский транспорт в городах Беларуси планируют активно переводить на электричество. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время открытия XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА. "Вопросы энергетики и экологии всегда были драйверами инноваций. В нашей стране недавно принята госпрограмма по развитию электротранспорта. Мы ставим амбициозную задачу к 2025 году 45% пассажирского транспорта в городах перевести на электричество. Это невозможно сделать без новых материалов, технологий, накопителей энергии, которые сегодня разрабатываются и создаются", - сказал Александр Шумилин. Он отметил, что большое внимание уделяется и вопросу переработки отходов. "Мы должны развивать свою экономику, промышленность, но с минимальной нагрузкой на окружающую среду. Переработка отходов - важное направление науки и технологий", - отметил председатель ГКНТ. Сегодня на международной специализированной выставке "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo) представлены около 130 научно-технических и инновационных разработок в области энергетики и рационального энергосбережения, геологии, охраны окружающей среды, экологической безопасности. На коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям свои экспонаты демонстрируют учреждения и организации Национальной академии наук, Министерства образования, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Среди наиболее интересных разработок - программно-аппаратный комплекс в виде беспроводной одноуровневой системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов (АСКУЭР) на основе Smart-счетчика, органоминеральные удобрения и препараты, позволяющие восстанавливать плодородный слой земли, технология синтеза молочной кислоты для получения биоразлагаемых полимерных материалов, технология изготовления энергосберегающих плоских алюминиевых нагревательных элементов, архитектурный 3D-макет центра с солнечной электростанцией со световым и динамическим отображением выработки электроэнергии в течение светового дня и другие. Международная специализированная выставка Energy Expo проходит в столичном Футбольном манеже (на одной площадке с международными специализированными выставками Oil & Gas Technologies, "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород").-0- Фото Рамиля Насибулина Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!