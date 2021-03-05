Снятие торговых барьеров и привлечение кредитов - Минэкономики о планах сотрудничества с Китаем

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь рассказал о планах по сотрудничеству с Китаем во время заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Китайское направление - приоритетное как по экспорту, так и по инвестициям. Несмотря на влияние пандемии, в прошлом году выросли поставки на этот рынок. Наибольший прорыв - по экспорту белорусской сельхозпродукции. В 2021 году перед нами стоит ряд задач. Во-первых, снятие торговых барьеров и упрощение торговых процедур. Во-вторых, создание зон свободной торговли услугами с Китаем. Необходимо детально отработать каждый раздел проекта соответствующего соглашения, заложить наиболее выгодные для наших стран положения", - сказал Юрий Чеботарь.

Третье - привлечение и освоение средств технико-экономической помощи. "Предстоит решить ряд вопросов по строительству жилых домов в регионах, бассейна и стадиона в Минске, продвижению проектов в "Великом камне". В проработке находится привлечение китайских кредитов на строительство в регионах детских садов, школ, закупку оборудования для больниц", - отметил первый замминистра.

Юрий Чеботарь также обозначил ряд задач в области развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". По его словам, необходимо увеличить до 40 число компаний, ведущих производственно-хозяйственную деятельность, привлечь не менее 17 новых резидентов и нарастить объем инвестиций.-0-