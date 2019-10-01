Соглашение с ЕБРР о софинансировании проекта по 12 мостам Беларуси и трассе М3 подпишут к концу года

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о софинансировании Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) реконструкции и модернизации 12 мостов в Беларуси и участка дороги М3 Минск - Витебск планируется подписать к концу года. Об этом сообщил журналистам глава представительства банка в Беларуси Александр Пивоварский на полях Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем к концу года подписать соглашение по мостам и М3. Это будет одно совместное кредитное соглашение с двумя траншами", - сказал глава представительства. Отвечая на уточняющий вопрос касательно дат, он сказал: "Возможно, это произойдет на региональном инвестиционном форуме по странам "Восточного партнерства" в Лондоне 22 ноября (у нас в это время приезжает первый вице-президент), может быть, чуть позже".

Точные суммы инвестиций, которые банк направит на каждую из частей данного проекта, пока не известны. Сегодня можно говорить лишь о том, что и на автодорогу, и на мосты будет выделено более чем по 100 млн евро.

Наряду с ЕБРР возможность своего участия в данном проекте, по словам главы представительства, сегодня также изучают Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Европейский инвестиционный банк.

"У нас со временем еще может быть проект для региональных городских мостов, - отметил также Александр Пивоварский. - Возможно, это будет в следующем году. Окончательные цифры по данному проекту еще обсуждаются".

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,5 млрд евро в 115 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-

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