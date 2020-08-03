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03 августа 2020, 09:00

"Сокар констракшн" проводит переговоры с Белоруснефтью

29 апреля 2020 года Президент Республики Беларусь подписал распоряжение о строительстве нефтепровода "Гомель – Горки" в рекордные сроки. Проект должен быть сдан в 2023 году. Целью этого проекта является диверсификация поставок нефти в Беларусь. Строительство магистрального нефтепровода "Гомель – Горки" позволит объединить существующую трубопроводную систему на территории страны, соединив два существующих магистральных трубопровода "Унеча – Полоцк" и "Унеча – Мозырь – Адамово".

В настоящее время компания "Сокар Констракшн" (Азербайджанская Республика) ведет активные переговоры об участии в строительстве трубопровода Гомель – Горки и надеется на продолжение реализации долгосрочных проектов в Республике Беларусь.

Руководство компании "Сокар Констракшн" высоко ценит доверенные ей проекты в Беларуси и благодарит Белорусское государство за возможность участия в проекте по монтажу технологических трубопроводов на строительстве объекта: "Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Комбинированная установка гидрокрекинга. ОАО "Мозырский НПЗ".

Отношения между нашими двумя странами имеют высокий уровень межгосударственного доверия. В его основе лежат давние традиции дружбы и взаимопомощи белорусского и азербайджанского народов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ "СОКАР КОНСТРАКШН" В БЕЛАРУСИ

Компания "Сокар Констракшн" поддержала белорусских медиков в борьбе с COVID-19, передав 500 современных защитных костюмов Мозырской городской станции скорой помощи. Передача защитных костюмов состоялась 17 июля 2020 года. Общая сумма благотворительной помощи составила 30 000 белорусских рублей.

– Эпидемия коронавируса стала большим испытанием для всех стран без исключения. На передовой борьбы с коронавирусом сейчас стоят в первую очередь врачи. Их труд сегодня нельзя переоценить. По всему миру проходят акции под названием "Спасибо врачам". Мы, как социально-ответственная компания, не можем стоять в стороне от насущных проблем общества и вносим свой вклад в предоставление помощи врачам - заявил Рашид Агакишиев, генеральный директор ООО "Сокар Констракшн".

Братский народ Беларуси имеет идентичные приоритеты с народом Азербайджана: приверженность традициям, высокие моральные устои и безоговорочный уровень доверия к лидеру своей страны.

Народ Республики Азербайджан, как и белорусский народ неоднократно доказывал своим выбором однозначную поддержку курса действующего Президента страны. Подавляющее большинство населения обеих республик (более 80%) доверяют своим лидерам, выбирая стабильность, приверженность традициям и устойчивое экономическое развитие.

О компании "Сокар Констракшн"

Общество с ограниченной ответственностью "Сокар Констракшн" — дочернее подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР/СОКАР), имеет за своими плечами десятилетия опыта реализации крупнейших проектов всесоюзного масштаба. Учрежденное в 1949 году, "Сокар Констракшн" (в то время называясь "АзерДенизНефтииншаат") осуществил проект возведения города в море – всемирно известные Нефтяные Камни, на тот момент не имеющие аналогов на планете.

Сегодня деятельность компании "Сокар Констракшн" находится под пристальным вниманием и в списке основных приоритетов у Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), руководство которой приветствует решение о строительстве магистрального нефтепровода "Гомель – Горки", считая его своевременным и дальновидным.

Компания "Сокар Констракшн" обладает рядом конкурентных преимуществ в проекте "Строительство магистрального нефтепровода "Гомель – Горки". Среди них наряду с остальными:

– Наличие готовой к труду квалифицированной рабочей силы от "Сокар Констракшн" на территории Республики Беларусь;

– Наличие всей необходимой разрешительной документации и сертификатов соответствия менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO;

Но главное – "Сокар Констракшн" всегда демонстрирует не просто добрые рабочие отношения, но и добросовестный партнерский подход. В таком проекте репутационного характера компания готова пойти на риски, потому что реализация подобных проектов предполагает наличие доброй воли обеих сторон.

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