Совет ЕЭК принял концепцию цифровой трансформации промышленности в ЕАЭС

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар -БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял концепцию создания условий для цифровой трансформации промышленного сотрудничества в ЕАЭС и цифровой трансформации промышленности стран союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Концепция предлагает механизмы по решению ряда системных проблем, таких как недостаточная вовлеченность в глобальную инновационную систему и систему международного разделения труда, недостаток финансовых ресурсов для цифровой трансформации на предприятиях, а также кросс-отраслевых связей при реализации цифровых проектов, - отметили в ЕЭК. - Документ предлагает решить две важные задачи. На наднациональном уровне - провести цифровизацию промышленного сотрудничества в ЕАЭС путем создания евразийской цифровой платформы. На национальном уровне - решить вопрос цифровизации промышленности стран ЕАЭС".

Цифровая платформа предусматривает формирование комплексной системы, охватывающей вопросы кооперации и субконтрактации, трансфер технологий и ряд других направлений.-0-