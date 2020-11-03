Совет ЕЭК снизил пошлины на отдельные виды органических химических соединений

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение выделить в единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза некоторые виды органических химических соединений и снизить в их отношении ставки ввозных таможенных пошлин, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"В частности, по инициативе России с 5% до 0% будут снижены пошлины на ряд производных анилина, а также N-фенил-п-фенилендиамин, - пояснил представитель торгового блока ЕЭК. - Нулевая ставка в отношении производных анилина и их солей, производство которых в ЕАЭС отсутствует, установлена для восполнения дефицита этих веществ. При этом для N-метиланилина в целях защиты производителей стран ЕАЭС 5%-ная пошлина сохраняется. Соединение производится в достаточном количестве и используется для получения необходимых детонационных свойств бензина и повышения его экологичности, а также в качестве сырья промежуточного органического синтеза и промежуточного продукта при производстве красителей, полимеров и гербицидов".

В ЕАЭС также отсутствует производство N-фенил-п-фенилендиамина, который используется в основном при изготовлении синтетических каучуков. При этом развито производство прочих ароматических полиаминов. Поэтому на N-фенил-п-фенилендиамин ставка снижается, а для остальных веществ сохраняется на прежнем уровне.

"Принятые меры направлены на восполнение дефицита сырья на внутреннем рынке ЕАЭС, снижение себестоимости готовой продукции, выпускаемой из рассматриваемых органических химических соединений, а также поддержку предприятий химической отрасли", - прокомментировал это решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.-0-

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