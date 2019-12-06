Совмин определил порядок планирования и реализации энергоэффективных мероприятий

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке проведения энергоэффективных мероприятий, возмещения затрат на их реализацию. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 декабря 2019 года №839, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, планирование энергоэффективных мероприятий будет проводиться на основании перспективных программ и текущих графиков на один год по формам, определяемым Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Такие программы и графики составляют и утверждают районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации районов в городах.

На основании перспективных программ заказчик будет проводить оценку состояния многоквартирного жилого дома. Она будет включать анализ теплопотребления за три отопительных сезона, обращений граждан и претензий потребителей ЖКУ. Также заказчик будет формировать предварительный состав энергоэффективных мероприятий, варианты и объем предполагаемых работ, проводить расчет их предварительной стоимости и предполагаемого снижения уровня удельного расхода тепловой энергии после их реализации.

Текущие графики будут формироваться ежегодно до 25 января на основании решений о проведении энергоэффективных мероприятий, принятых на общем собрании. При проведении капитального ремонта до оформления задания на проектирование заказчик на общем собрании будет предлагать собственникам участвовать в таких мероприятиях.

Если многоквартирные жилые дома есть в перспективных программах капремонта, они будут включены в первоочередном порядке в текущие графики при наличии принятого на общем собрании решения о проведении энергоэффективных мероприятий. Такой график будет доводиться до сведения собственников до 10 февраля текущего года путем размещения его на сайтах местного исполнительного и распорядительного органа и заказчика либо иными способами, не противоречащими законодательству.

Постановление вступает в силу с 8 декабря 2019 года.-0-