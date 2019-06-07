Совмин определил размеры премии занесенным на Республиканскую доску Почета

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило размеры денежной премии занесенным на Республиканскую доску Почета победителям соревнования за достижение в 2018 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития. Это закреплено постановлением Совета Министров от 4 июня 2019 года №361, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Облисполкомам и Минскому горисполкому за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете, на поощрение будет выделено Br150,45 тыс.

Провести выплату рекомендовано за счет указанных в приложении к постановлению денежных средств в виде единовременного денежного вознаграждения: руководителям местных исполнительных и распорядительных органов - в размере не более 10%; руководителям организаций, филиалов - в размере не более 20%; работникам местных исполнительных и распорядительных органов и организаций, филиалов - в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда в размере на одного работника, не превышающем 10% от выделенной суммы.

Руководителям организаций, филиалов, занесенных на Республиканскую доску Почета, предложено премировать работников за счет прибыли, оставшейся в распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, а также в бюджеты государственных внебюджетных фондов, в зависимости от их личного вклада в достижение высоких результатов труда, способствовавших победе в соревновании за достижение в 2018 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития.

Постановление принято в соответствии с указом от 30 сентября 1999 года №573 "О Республиканской доске Почета" и указом от 29 апреля 2019 года №160 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2018 год".

По итогам работы за 2018 год на Республиканскую доску Почета занесены 59 победителей соревнования: административно-территориальные единицы и предприятия. В частности, лучшими признаны: среди областей и Минска - Минск, Гродненская и Минская области; среди районов - Могилевский район Могилевской области, Островецкий район Гродненской области, Минский район Минской области, Мозырский район Гомельской области и Брестский район Брестской области; среди городов и районов в городах - Советский и Первомайский районы Минска, Ленинский район Бреста.-0-