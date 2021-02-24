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Экономика
24 февраля 2021, 07:53

Совмин установил предельно допустимый рост цен на социально значимые товары

Фото из архива
Фото из архива

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров принял постановление №100 от 23 февраля "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости". Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечне социально значимых товаров 62 позиции. Среди них - рис, мука, манка, гречка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, некоторые колбасы, рыба, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички. В списке лекарственных средств представлено 50 позиций.

Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, которые производят, ввозят, реализуют на внутреннем рынке социально значимые товары первой необходимости, не должны допускать повышения цен на эти товары по 28 февраля по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля. При отсутствии товаров на эту дату - на предыдущую (без учета снижения цен при проведении мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей).

С 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Если товар не реализовывался - к цене на товар той же разновидности и расфасовки.

Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров.

Министерствам сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, "Белгоспищепрому", другим республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено принять меры по выполнению постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчиненными организациями.

Также необходимо принять системные меры по анализу и мониторингу цен по всей цепочке их формирования, издать локальные правовые акты об организации работы по стабилизации цен с установлением четкой системы контроля и оценки работы кадров.

МАРТ и Минздрав при необходимости будут корректировать ассортиментные перечни товаров и лекарственных средств, которые обязательно должны быть в продаже.

Постановление принято для стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка. Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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