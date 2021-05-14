"Специалист должен чувствовать востребованность". На МАЗе обсудили закрепляемость молодых кадров

На Минском автомобильном заводе 13 мая состоялся круглый стол, посвященный повышению престижа профессионально-технического образования. В работе форума приняли участие специалисты завода-гиганта, других крупных белорусских предприятий, а также представители Белорусского союза женщин, Министерства образования и студенты отечественных вузов и колледжей. Что впечатлило участников круглого стола - читайте в нашем репортаже.

Культура производства

Совсем неудивительно, что именно МАЗ стал площадкой для подобного обсуждения. Сегодня в структуре холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" работают около 22 тысяч человек. Немалая часть - молодые кадры, от простых рабочих до управленцев, которые даже после распределения остаются трудиться на благо предприятия.

Во время круглого стола

Впрочем, только лишь обсуждением актуальной темы на круглом столе не обошлось. Форум предваряла небольшая экскурсия по цехам завода. Для начала участники побывали в самом сердце МАЗа - на главном конвейере. Для человека с улицы зрелище действительно завораживающее. Линия по сборке напоминает огромный единый механизм, где сотни людей ежесекундно выполняют десятки различных операций, начиная от монтажа мельчайших деталей и электроники, заканчивая установкой колес перед отправкой грузовика на производственную обкатку. Стороннего зрителя может удивить, с какой точностью, слаженностью и оперативностью специалисты на конвейере делают свою работу. Несомненно, культура производства здесь на высоте!

Во время экскурсии

Интересный факт: на сборку одного автомобиля уходит всего около 15 минут. За это время голое шасси будущего грузовика обрастает всеми необходимыми комплектующими. Мощность линии зависит от загруженности заказами. В эти майские дни ежедневно с завода выходит 30-35 грузовиков.

Через считанные секунды новый грузовик отправится на обкатку

Не только блогеры

Размах производства оценила генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич. Хотя удивить руководителя непросто - и на вверенном ей предприятии есть на что посмотреть.

Надежда Лазаревич

– Безусловно, очень интересно увидеть поближе один из флагманов белорусской промышленности, хоть на заводе я не в первый раз. Масштабы, конечно, впечатляют, - поделилась эмоциями гендиректор.

Обсуждая тему круглого стола, Надежда Лазаревич отметила: популяризация рабочих профессий крайне важна.

– К сожалению, мы потеряли нить между рабочими и управленческим персоналом. И сейчас нужно ее восстановить для того, чтобы наши дети мечтали стать не только блогерами, но и хорошими сварщиками, начальниками цехов, рабочими иных специальностей.

По мнению руководителя "Бобруйскагромаша", интерес к такого рода профессиям нужно прививать с детства.

– Сейчас на базе Белорусского союза женщин планируем начать новую акцию. Ее суть заключается в том, чтобы школьники с самых малых лет бывали на подобных заводах, видели сборку тех же грузовиков или другой техники, понимали важность производства в масштабах страны. В общем, необходимо прививать интерес практическими методами. Но только подобной работой не ограничимся. Мы намерены создать нормативный документ, по которому юноши смогут отрабатывать практику до поступления на армейскую службу, - пояснила Надежда Лазаревич.

На "Бобруйскагромаше" работает немало молодых кадров. Среди них - ведущий инженер-конструктор Иван Канашков. Такой серьезной должности он достиг всего за шесть лет после окончания вуза.

Иван Канашков

– Для комфорта молодого специалиста на производстве должно сойтись сразу несколько факторов. Во-первых, это отношения руководства и коллектива. Во-вторых, оплата труда. Но многое зависит и от самого человека. Если относиться к своим обязанностям несерьезно, то даже в самых тепличных условиях вряд ли добьешься результата. И неважно, в какой сфере работаешь, - резюмировал ведущий инженер-конструктор.

Новое поколение

Оценили участники форума и новую технику. Особое внимание привлек автобус нового поколения - МАЗ-303. Это уже не опытный образец - несколько машин курсируют по маршрутам столицы и других белорусских городов. Среди главных преимуществ модели - полностью низкий пол на всем протяжении салона, что позволяет людям с ограниченной мобильностью избежать проблем при входе и выходе. Небольшие изменения претерпела и конфигурация салона. Количество сидячих мест - до 30, в зависимости от пожеланий заказчика. Значительно доработано рабочее место водителя. Оно стало более эргономичным и при этом компактным.

МАЗ-303 – автобус нового поколения

Кроме прочего, гостям представили грузовики сельскохозяйственного назначения, а также гоночную технику команды "МАЗ-СПОРТавто", представляющей Беларусь в ралли-рейдах "Дакар" и других подобных соревнованиях. В 2018-м наша команда смогла занять в общем зачете "Дакара" второе место, уступив лишь россиянам из КАМАЗа.

Автомобиль МАЗ, принимавший участие в ралли "Дакар"

"Молодому специалисту важно понимать, насколько он востребован"

Действительно, в последнее время престиж рабочих профессий среди молодежи совсем невысок. Причин, которые привели к такому положению дел, много, и обсуждать их можно долго. Задача управленцев теперь в том, чтобы эту тенденцию переломить.

– Успех молодого специалиста на предприятии - совокупность множества факторов, - уверен генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович. - Мотивация - это хорошо. Но она, как могу судить по своим кадрам, занимает далеко не главное место. Первоочередный фактор заключается в условиях труда: с кем человек работает, насколько он востребован. Это в некотором смысле даже более актуально, чем уровень заработной платы. И решение этих задач зависит от нас, руководителей.

Первый заместитель министра здравоохранения, глава Белорусского союза женщин Елена Богдан и генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович

Кроме прочего, крайне важным остается институт наставничества над молодыми специалистами, который в последнее время находится в определенном застое. По мнению управленца, для закрепления молодых кадров необходимо разработать что-то вроде специальной программы.

– Понятно, что за один раз эту проблему решить не сможем. Однако создавать более комфортные условия для молодежи нужно уже сейчас, - уверен Валерий Иванкович.

Справка

Историю Минского автомобильного завода принято отсчитывать с августа 1944 года, когда Государственный комитет обороны СССР принял постановление, согласно которому в Минске должно было появиться свое автосборочное предприятие. Первые экспериментальные образцы продукции вышли из цехов в ноябре 1947-го. А уже спустя несколько лет производство стало одним из крупнейших во всем Советском Союзе.

Предприятию удалось сохранить статус гиганта даже в сложные времена после развала СССР. Более того, заводчане освоили множество ранее непрофильных видов продукции. Например, пассажирские автобусы различного класса, которые быстро завоевали не только белорусский, но и постсоветский рынок.

Ежегодно на МАЗе выпускают около 12 тысяч единиц техники. В основном речь идет о грузовых машинах и автобусах. Также в каталоге предприятия – прицепы и полуприцепы. Одной из последних новинок стал электробус для пассажирских перевозок, способный проехать на одном заряде около 300 километров.