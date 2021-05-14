"Специалист должен чувствовать востребованность". На МАЗе обсудили закрепляемость молодых кадров

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 14 мая 2021
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:24 Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров Президент
10:23 Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $103 млн Калейдоскоп
10:12 Речицкий "Спутник" примет футболистов "Славии" в Могилеве Спорт
10:11 ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку автодороги Р30 Регионы
10:06 "Белпочта" ко Дню семьи доставит открытки бесплатно Общество
10:01 Жители крупнейшего города Колумбии остались без топлива и продуктов питания из-за протестов В мире
09:55 Пархамович 15 мая проведет прямую телефонную линию Общество
09:55 На пересечении ул.Алибегова с ул.Рафиева в Минске не работают светофоры Регионы
09:51 Лукашенко посещает фермерский рынок под Минском Президент
09:38 В НХЛ стали известны все участники первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Спорт
09:08 Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу ЧЕ в комбинации Спорт
09:00 Рекордное количество ребят стали участниками конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году! Общество
09:00 "Специалист должен чувствовать востребованность". На МАЗе обсудили закрепляемость молодых кадров Экономика
08:52 Отправка призывников на срочную военную службу началась в Беларуси Общество
08:45 Областной слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения соберет под Гомелем 25 команд Регионы
08:34 Более 1,7 тыс. ракет выпустили по Израилю за четыре дня В мире
08:27 "Минималка" и БПМ будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется Общество
08:15 В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19 В мире
08:04 День семьи отметят в Гродно парадом колясок Регионы
07:52 Астероид диаметром до 200 м пролетит сегодня рядом с Землей Технологии
07:43 На территории предприятия в Гродно произошел пожар: вспыхнула макулатура Происшествия
07:33 Семинар с участием экспертов и молодых семей пройдет в Витебске Регионы
07:21 При пожаре в витебской квартире пострадал пенсионер Происшествия
07:18 В Минске мобильные датчики контроля скорости работают в 11 местах Регионы
07:05 Пресс-конференция об организации отдыха и оздоровления детей пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Этот день в истории: 14 мая Калейдоскоп
07:00 Картина дня: вручение верительных грамот, прогноз по COVID-19 и где пройти ПЦР-исследование Общество
00:52 Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом В мире
00:20 Цена бензина в США достигла рекордного за семь лет уровня В мире
13.05.21
13.05.21 23:43 В Великобритании разрабатывают проект воздушных дорог для аэротранспорта Технологии
Все новости
Все новости
Экономика
14 мая 2021, 09:00

"Специалист должен чувствовать востребованность". На МАЗе обсудили закрепляемость молодых кадров

На Минском автомобильном заводе 13 мая состоялся круглый стол, посвященный повышению престижа профессионально-технического образования. В работе форума приняли участие специалисты завода-гиганта, других крупных белорусских предприятий, а также представители Белорусского союза женщин, Министерства образования и студенты отечественных вузов и колледжей. Что впечатлило участников круглого стола - читайте в нашем репортаже.

Культура производства

Совсем неудивительно, что именно МАЗ стал площадкой для подобного обсуждения. Сегодня в структуре холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" работают около 22 тысяч человек. Немалая часть - молодые кадры, от простых рабочих до управленцев, которые даже после распределения остаются трудиться на благо предприятия.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Впрочем, только лишь обсуждением актуальной темы на круглом столе не обошлось. Форум предваряла небольшая экскурсия по цехам завода. Для начала участники побывали в самом сердце МАЗа - на главном конвейере. Для человека с улицы зрелище действительно завораживающее. Линия по сборке напоминает огромный единый механизм, где сотни людей ежесекундно выполняют десятки различных операций, начиная от монтажа мельчайших деталей и электроники, заканчивая установкой колес перед отправкой грузовика на производственную обкатку. Стороннего зрителя может удивить, с какой точностью, слаженностью и оперативностью специалисты на конвейере делают свою работу. Несомненно, культура производства здесь на высоте!

Во время экскурсии
Во время экскурсии

Интересный факт: на сборку одного автомобиля уходит всего около 15 минут. За это время голое шасси будущего грузовика обрастает всеми необходимыми комплектующими. Мощность линии зависит от загруженности заказами. В эти майские дни ежедневно с завода выходит 30-35 грузовиков.

Через считанные секунды новый грузовик отправится на обкатку
Через считанные секунды новый грузовик отправится на обкатку

Не только блогеры

Размах производства оценила генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич. Хотя удивить руководителя непросто - и на вверенном ей предприятии есть на что посмотреть.

Надежда Лазаревич
Надежда Лазаревич

– Безусловно, очень интересно увидеть поближе один из флагманов белорусской промышленности, хоть на заводе я не в первый раз. Масштабы, конечно, впечатляют, - поделилась эмоциями гендиректор.

Обсуждая тему круглого стола, Надежда Лазаревич отметила: популяризация рабочих профессий крайне важна.

– К сожалению, мы потеряли нить между рабочими и управленческим персоналом. И сейчас нужно ее восстановить для того, чтобы наши дети мечтали стать не только блогерами, но и хорошими сварщиками, начальниками цехов, рабочими иных специальностей.

По мнению руководителя "Бобруйскагромаша", интерес к такого рода профессиям нужно прививать с детства.

– Сейчас на базе Белорусского союза женщин планируем начать новую акцию. Ее суть заключается в том, чтобы школьники с самых малых лет бывали на подобных заводах, видели сборку тех же грузовиков или другой техники, понимали важность производства в масштабах страны. В общем, необходимо прививать интерес практическими методами. Но только подобной работой не ограничимся. Мы намерены создать нормативный документ, по которому юноши смогут отрабатывать практику до поступления на армейскую службу, - пояснила Надежда Лазаревич.

На "Бобруйскагромаше" работает немало молодых кадров. Среди них - ведущий инженер-конструктор Иван Канашков. Такой серьезной должности он достиг всего за шесть лет после окончания вуза.

Иван Канашков
Иван Канашков

– Для комфорта молодого специалиста на производстве должно сойтись сразу несколько факторов. Во-первых, это отношения руководства и коллектива. Во-вторых, оплата труда. Но многое зависит и от самого человека. Если относиться к своим обязанностям несерьезно, то даже в самых тепличных условиях вряд ли добьешься результата. И неважно, в какой сфере работаешь, - резюмировал ведущий инженер-конструктор.

Новое поколение

Оценили участники форума и новую технику. Особое внимание привлек автобус нового поколения - МАЗ-303. Это уже не опытный образец - несколько машин курсируют по маршрутам столицы и других белорусских городов. Среди главных преимуществ модели - полностью низкий пол на всем протяжении салона, что позволяет людям с ограниченной мобильностью избежать проблем при входе и выходе. Небольшие изменения претерпела и конфигурация салона. Количество сидячих мест - до 30, в зависимости от пожеланий заказчика. Значительно доработано рабочее место водителя. Оно стало более эргономичным и при этом компактным.

МАЗ-303 – автобус нового поколения
МАЗ-303 – автобус нового поколения

Кроме прочего, гостям представили грузовики сельскохозяйственного назначения, а также гоночную технику команды "МАЗ-СПОРТавто", представляющей Беларусь в ралли-рейдах "Дакар" и других подобных соревнованиях. В 2018-м наша команда смогла занять в общем зачете "Дакара" второе место, уступив лишь россиянам из КАМАЗа.

Автомобиль МАЗ, принимавший участие в ралли "Дакар"
Автомобиль МАЗ, принимавший участие в ралли "Дакар"

"Молодому специалисту важно понимать, насколько он востребован"

Действительно, в последнее время престиж рабочих профессий среди молодежи совсем невысок. Причин, которые привели к такому положению дел, много, и обсуждать их можно долго. Задача управленцев теперь в том, чтобы эту тенденцию переломить.

– Успех молодого специалиста на предприятии - совокупность множества факторов, - уверен генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович. - Мотивация - это хорошо. Но она, как могу судить по своим кадрам, занимает далеко не главное место. Первоочередный фактор заключается в условиях труда: с кем человек работает, насколько он востребован. Это в некотором смысле даже более актуально, чем уровень заработной платы. И решение этих задач зависит от нас, руководителей.

Первый заместитель министра здравоохранения, глава Белорусского союза женщин Елена Богдан и генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович
Первый заместитель министра здравоохранения, глава Белорусского союза женщин Елена Богдан и генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович

Кроме прочего, крайне важным остается институт наставничества над молодыми специалистами, который в последнее время находится в определенном застое. По мнению управленца, для закрепления молодых кадров необходимо разработать что-то вроде специальной программы.

– Понятно, что за один раз эту проблему решить не сможем. Однако создавать более комфортные условия для молодежи нужно уже сейчас, - уверен Валерий Иванкович.

Справка

Историю Минского автомобильного завода принято отсчитывать с августа 1944 года, когда Государственный комитет обороны СССР принял постановление, согласно которому в Минске должно было появиться свое автосборочное предприятие. Первые экспериментальные образцы продукции вышли из цехов в ноябре 1947-го. А уже спустя несколько лет производство стало одним из крупнейших во всем Советском Союзе.

Предприятию удалось сохранить статус гиганта даже в сложные времена после развала СССР. Более того, заводчане освоили множество ранее непрофильных видов продукции. Например, пассажирские автобусы различного класса, которые быстро завоевали не только белорусский, но и постсоветский рынок.

Ежегодно на МАЗе выпускают около 12 тысяч единиц техники. В основном речь идет о грузовых машинах и автобусах. Также в каталоге предприятия – прицепы и полуприцепы. Одной из последних новинок стал электробус для пассажирских перевозок, способный проехать на одном заряде около 300 километров.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива В апреле подорожали морковь и помидоры, подешевели чеснок и яблоки
Фото из архива Доллар на торгах 13 мая подорожал, евро и российский рубль - подешевели
Фото из архива Россельхознадзор разрешил поставки томатов и перцев с двух белорусских предприятий
Фото Минсельхозпрода Беларусь и Сахалинская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2021-2023 годы
Фото из архива Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5% до $10,3 млрд
Фото из архива Сев ярового рапса завершается в Беларуси
Главное
Фото из архива Лукашенко посещает фермерский рынок под Минском
"Минималка" и БПМ будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется
Отправка призывников на срочную военную службу началась в Беларуси
"Специалист должен чувствовать востребованность". На МАЗе обсудили закрепляемость молодых кадров
Топ-новости
Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров
Пресс-конференция об организации отдыха и оздоровления детей пройдет сегодня в БЕЛТА
Рекордное количество ребят стали участниками конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году!
"Белпочта" ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Пархамович 15 мая проведет прямую телефонную линию
Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу ЧЕ в комбинации
Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода
МВД: самая большая сумма хищения с банковского счета физлица - более $200 тыс.
Профсоюз медиков выделил в апреле почти Br260 тыс. помощи в связи с эпидситуацией
Академия искусств учит молодых людей любить Родину и все прекрасное - Борозна
Волейболистки сборной Беларуси победили команду Эстонии и вышли в финальную часть ЧЕ-2021
Новый посол России в Беларуси рассказал об акцентах в своей работе
Четвертый автомобильный мост через Неман в Гродно будет открыт в июле
Сивец принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам
За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.