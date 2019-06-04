Субботин: нужно расширять поставки белорусской сельхозпродукции в страны дальнего зарубежья

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в страны дальнего зарубежья нужно расширять, заявил журналистам член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин на полях международной специализированной выставки "Белагро-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос, как решать проблемные вопросы по поставкам белорусской сельхозпродукции в Россию, Александр Субботин ответил: "Надо договариваться и искать компромисс. Надо активно вести переговоры с представителями нашего основного рынка - Российской Федерации. Кроме того, надо снижать нашу зависимость от российского рынка. Как минимум треть продукции надо стараться продавать в страны дальнего зарубежья".

В числе перспективных рынков он назвал Китай, страны Ближнего Востока, Африки. "Постепенно для белорусских предприятий открывается доступ и в страны Европейского союза", - отметил Александр Субботин.-0-