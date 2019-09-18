Сумма сделок на БУТБ в январе-августе выросла на 20%

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 265 тыс. биржевых сделок на общую сумму Br3 млрд заключено в январе-августе на торговых площадках Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), что на 20% выше прошлогоднего показателя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе биржи.

Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте заняла секция лесопродукции, где сумма сделок достигла Br1,2 млрд (плюс 33% к прошлогоднему результату). В структуре продаж на внутреннем рынке доминировали круглые лесоматериалы с суммой сделок Br468 млн, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В экспортном сегменте основной объем продаж обеспечили пиломатериалы и щепа. Так, сумма внешнеторговых сделок с пилопродукцией увеличилась на 21% до Br409 млн, со щепой - на 17% до Br117 млн.

Секция металлопродукции завершила отчетный период с суммой сделок Br907 млн, не добрав 4% до результата января-августа прошлого года.

"Нисходящий тренд обусловлен снижением цен на черные металлы и изделия из них, которые обычно обеспечивают львиную долю товарооборота по секции. В результате, несмотря на рост натуральных объемов на 1%, в стоимостном выражении поставки снизились на 4%", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем на 5% выросла реализация угля, что связано с повышенной активностью отечественных цементных заводов, стремящихся снизить издержки за счет уменьшения стоимости сырья.

Лидером по темпам роста товарооборота стала секция сельхозпродукции, которая по итогам восьми месяцев улучшила этот показатель на 41% - до Br622 млн. Как и ранее, локомотивами продаж на внутреннем рынке стали шроты масличных (сумма сделок Br167 млн) и злаковые, кормовые добавки (Br141 млн).

Не менее востребованным у отечественных потребителей оказалось сухое молоко, сливочное масло и сычужные сыры. В частности, продажи молока увеличились в 9,3 раза, масла - в 4,6 раза, а сыров - в 5 раз. На внешнем рынке наибольшим спросом пользовалось сливочное масло и сухое молоко. В обоих случаях объем реализации вырос в 3 раза - до Br78 млн и до Br21 млн соответственно.

Вклад в общебиржевой оборот площадки промышленных и потребительских товаров составил Br281 млн - плюс 13% к соответствующему периоду 2018 года. Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и запчастями.

Как отметили в пресс-службе, на 1 сентября на БУТБ аккредитовано 21 тыс. 912 компаний, включая 4 тыс. 386 нерезидентов из 62 стран.-0-