12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыры занимают более трети в белорусском экспорте молочной продукции. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время XXV Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"Из молочных продуктов наиболее экспортно ориентированными являются сыры. В 2018 году они составляли 35,3% от общего объема экспорта молочных продуктов, в январе-августе 2019-го - 37,2%. Далее идут животное масло, цельномолочная продукция и сухое молоко", - сказал Игорь Брыло.

Во время выставки-ярмарки

В январе-августе 2019 года экспортировано молочных продуктов на сумму чуть более $1,5 млрд, что на 14% превысило уровень аналогичного периода прошлого года. За 2018 год экспорт молочной продукции сложился в объеме $2 млрд, что составило 60% ее производства и 39% от общего объема экспорта продовольствия.

"География экспорта молочных продуктов из года в год расширяется и в 2018 году достигла 58 стран мира против 46 в 2017 году", - отметил замминистра. Наиболее объемные поставки молочной продукции пришлись на Россию, Казахстан и Китай.-0-

Фото Максима Гучека